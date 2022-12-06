Этот супы не оставят никого равнодушными

10 самых вкусных супчиков.1. Ароматный суп с копчёной курицей и плавленным сыркомкопчёный окорочок — 300 грплавленный сыр — 3 стол ложи (у меня виола )картошка — 3 штморковь — 1 штрепчатый лук — 1 штзелень укропа — для подачисоль и специи — по вкусурастительное масло — для жаркиЧто делать?Сварить окорочок ,вынуть из бульона разобрать на волокна и переложить обратно в бульон;Далее добавить нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанную морковь (или натёртая на тёрке);Репчатый лук обжарить до золотистого цвета и добавить в суп;Следом плавленный сыр;Варить на маленьком огне минут 15 — 20 и более до готовности и полного растворения сыра;При подаче посыпать мелко нарезанным укропом или другой любимой зеленью.