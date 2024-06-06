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Артамонов заявил, что финансирование "Круга добра" продолжится и после реформы налоговой системы

Артамонов заявил, что финансирование "Круга добра" продолжится и после реформы налоговой системы

Финансирование фонда "Круг добра" продолжится и после реформы налоговой системы. Средства, полученные от нового прогрессивного налогообложения, будут направлены на лечение детей с тяжелыми, опасными для жизни и хроническими заболеваниями.

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