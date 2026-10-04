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Скончался создатель передовых электрореактивных двигателей Попов

Скончался создатель передовых электрореактивных двигателей Попов

На 92-м году жизни скончался создатель передовых электрореактивных двигателей для космических аппаратов академик РАН Гарри Попов, сообщает 4 октября пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» на платформе «Макс».

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