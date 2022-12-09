Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Месси напрямую поучаствовал в 17 голах Аргентины на ЧМ. Он побил рекорд Марадоны

Месси напрямую поучаствовал в 17 голах Аргентины на ЧМ. Он побил рекорд Марадоны

Лионель Месси обошел Диего Марадону по результативным действиям на чемпионатах мира. Форвард сборной Аргентины отдал ассист и забил гол в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов (2:2, дополнительное время).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх