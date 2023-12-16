Елизавета Арзамасова не сдержала эмоций в шоу «Дуэты»: «Испортила программу»

Музыкальное шоу “Дуэты” на телеканале “Россия” объединяет людей, имеющих что-то общее в жизни. Участников отечественного шоу-бизнеса узнают, кто находится за зеркальной стеной, только когда она поднимается.
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