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Царьград

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Подмосковным жителям напомнили действия при неправильном начислении платы за ЖКУ

Подмосковным жителям напомнили действия при неправильном начислении платы за ЖКУ

Потребитель ЖКУ вправе потребовать законные средства назад.Жителям Московской области напомнили порядок действий при неправильном начислении платы за коммунальные услуги.

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