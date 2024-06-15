Посол Антонов: страны Запада превратились в грабителей, отнимая деньги у России

Западные государства превратились в грабителей, отнимая деньги у Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, который прокомментировал новости о договоренности по схеме использования доходов с замороженных активов России на нужды киевской стороны.
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