Посол Антонов: страны Запада превратились в грабителей, отнимая деньги у России

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russ KINDE

Так и хочется посоветовать господину послу перечитать басню Крылова "Кот и Повар". Особенно актуально для всех наших любителей заниматься болталогией последнее четверостишье - А я бы повару иному Велел на стенке зарубить: Чтоб там речей не тратить попустому, Где нужно власть употребить.