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Леонид Ла Рошель

Тайцы видимо не в курсе, что все лучшие сельхозугодия усраины уже тафно в чужих руках. Но сама мысль, что вна начнут колоситься ананасы, гроздями цвести бананасы и промеж яблонь и черешен будет проскакивать манго и папайя - канешна, душу греет. Да, ладно ржать... вы просто не пробовали сало, не с цыбулей, а с ломтиком папайи, я то же не пробовал, но морекопатели утверждают. что вку-у-ус - списфисский...