Таиланд изучает варианты поддержки сельскохозяйственного сектора Украины. С таким заявлением выступил вице-министр иностранных дел государства Рат Чаличан на конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии 15-16 июня, передает РИА Новости.
МИД Таиланда: страна может помочь Украине в восстановлении сельского хозяйства
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Тайцы видимо не в курсе, что все лучшие сельхозугодия усраины уже тафно в чужих руках. Но сама мысль, что вна начнут колоситься ананасы, гроздями цвести бананасы и промеж яблонь и черешен будет проскакивать манго и папайя - канешна, душу греет. Да, ладно ржать... вы просто не пробовали сало, не с цыбулей, а с ломтиком папайи, я то же не пробовал, но морекопатели утверждают. что вку-у-ус - списфисский...
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