Водитель «Жигулей» погиб в ДТП в Новой Москве в среду утром. Фото: Никита Попов Как стало известно livenews24», авария произошла в 7:30 на Лопасненском шоссе, близ села Богоявление.
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