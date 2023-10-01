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Западный политолог раскрыл планы России «взорвать» Европу изнутри

Россия сможет «взорвать Запад изнутри», применив стратегию долгосрочного противостояния. Такое мнение высказал преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси в интервью британскому изданию Express (Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона ….

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