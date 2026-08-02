RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

РИА Новости: снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков с начала года

РИА Новости: снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков с начала года

Российская кинокомпания «СТВ», участвовавшая в создании фильмов «Брат», «Брат-2» и «Жмурки», с начала 2026 года подала 100 исков на общую сумму около 7,5 млн рублей, в том числе о защите интеллектуальных прав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии