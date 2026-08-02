РИА Новости: снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков с начала года

Российская кинокомпания «СТВ», участвовавшая в создании фильмов «Брат», «Брат-2» и «Жмурки», с начала 2026 года подала 100 исков на общую сумму около 7,5 млн рублей, в том числе о защите интеллектуальных прав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии