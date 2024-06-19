Новая выставка откроется в Музее русского импрессионизма

Выставка «Журнал красивой жизни» о первом отечественном глянцевом издании «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год и адресованном аристократической и светской публике, будет работать в Музее русского импрессионизма с 20 июня по 6 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии