Север Столицы
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Север Столицы

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Новая выставка откроется в Музее русского импрессионизма

Новая выставка откроется в Музее русского импрессионизма

Выставка «Журнал красивой жизни» о первом отечественном глянцевом издании «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год и адресованном аристократической и светской публике, будет работать в Музее русского импрессионизма с 20 июня по 6 октября.

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