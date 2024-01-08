В ЯНАО транспортная прокуратура за год выявила более 500 нарушений закона

В 2023 году сотрудники надзорного ведомства выявили более 500 нарушений законодательства и направили в суды 16 исков к владельцам затонувших лодок и к бассейновому управлению о подъеме со дна рек плавсредств и их утилизации.
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