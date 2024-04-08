Панарин повторил рекорд XXI века среди игроков НХЛ

Артемий Панарин вошел в трио самых результативных левых форвардов НХЛ в XXI столетии. В ночь на 8 апреля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс».