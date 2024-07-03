Удивительные пророчества: Циолковский предсказал череду научных открытий

Константин Циолковский — уникальная личность, благодаря которой мы имеем многие современные блага. Далеко не все знают, но именно он стал прародителем дирижабля, современного самолета, аэротрубы, поезда на воздушной подушке, ракеты и даже такой футуристической идеи, как лифт в космос.
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