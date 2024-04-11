Рассада на начало апреля

Все уже заставляют. Посейте много семян, включая помидоры, перец, лук, петунии и бегонии. Действительно, последние — это только те, что взяты из черенков в этом году, часть из которых будет выставлена на продажу.
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