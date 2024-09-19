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Самой продаваемой машиной на вторичном рынке в России стала «семерка»

Аналитики заявили о лидерстве ВАЗ-2107 на вторичном рынке. Это данные за август. В прошлом месяце в стране купили 12 800 моделей, и таким образом машина удерживает первое место по спросу седьмой месяц подряд.

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