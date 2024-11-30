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Галузин: размещение миротворцев НАТО на Украине подтверждает участие в конфликте

Галузин: размещение миротворцев НАТО на Украине подтверждает участие в конфликте

Данные внешней разведки о том, что Запад собирается разместить на Украине 100 тысяч «миротворцев» являются ещё одним подтверждением намерений Запада продолжать конфликт с Россией.

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