Глава Горловки Приходько: В результате атаки БПЛА ВСУ ранен мирный горловчанин

В результате украинской вооруженной агрессии получил ранение мирный житель Горловки. Об этом в своем сообщении, размещенном в Telegram-канале в 10:12, сообщил глава муниципального образования городского округа Горловка Иван Приходько.
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