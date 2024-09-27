Xiaomi 15 первым получит чип Snapdragon 8 Elite. Флагман обзавелся датой выхода

Похоже, Qualcomm меняет стратегию наименования своих флагманских чипов для мобильных устройств. Тизер запуска Xiaomi 15 указывает, что однокристальная система, которую до этого называли Snapdragon 8 Gen 4, будет называться Snapdragon 8 Elite.
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