Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Грандиозная сделка: Трамп сделал Лукашенко предложение, от которого трудно отказаться

Грандиозная сделка: Трамп сделал Лукашенко предложение, от которого трудно отказаться

Свободная Пресса Между США и Белоруссией может быть заключена «грандиозная сделка» по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Лукашенко был и остается советским человеком. Для него Америка с Европой всегда противники. А отношение с Россией зависят от России, какой крен у неё будет, капиталистический или социалистический. Когда был Медведев с его бесконечной приватизацией, и его нападок на Батьку, тот держался подальше от России. Путин начал крен к социализму, Батька стал другом.
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8 час.
Велес Rus
Батька сам себе на уме! Вопрос, а не заклинает ли у него ум за разум!С ним ухо надо держат востро! Уж больно мутный… плавали -знаем…
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8 час.
Михалыч
Батька более социалистический, чем Путин и особенно его окружение, которым конкретный Батька не всегда был доволен, особенно в медведевские времена, т.к. жадность некоторых олигархов и коррумпированных чиновников для него  неприемлема. Если Трамп и Маск сумеют подобрать достойных прагматичных чиновников, а наши чистки коррупционеров будут тормозиться, то ориентация Батьки может измениться.
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8 час.
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