Грандиозная сделка: Трамп сделал Лукашенко предложение, от которого трудно отказаться

Геннадий Исаков Лукашенко был и остается советским человеком. Для него Америка с Европой всегда противники. А отношение с Россией зависят от России, какой крен у неё будет, капиталистический или социалистический. Когда был Медведев с его бесконечной приватизацией, и его нападок на Батьку, тот держался подальше от России. Путин начал крен к социализму, Батька стал другом.

Велес Rus Батька сам себе на уме! Вопрос, а не заклинает ли у него ум за разум!С ним ухо надо держат востро! Уж больно мутный… плавали -знаем…