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Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

Президент дал самую жесткую оценку Западу за время противостояния Перед совещанием Владимира Путина с главами силовых ведомств, которое началось поздно вечером 30 ноября, правоохранительные структуры уже дали первую информацию об организаторах антисемитских беспорядков в Махачкале.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Надо разъяснять народу, что происходит в стране, а не исправлять уже сделанное врагами. Почему мы всегда работаем после?
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