Остин объявит о выделении до $6 млрд на контракты по поставке оружия Украине

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин объявит о выделении до $6 млрд на финансирование долгосрочных контрактов по поставке Украине оружия, в частности, ракет Patriot и беспилотников.
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