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Остин объявит о выделении до $6 млрд на контракты по поставке оружия Украине

Остин объявит о выделении до $6 млрд на контракты по поставке оружия Украине

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин объявит о выделении до $6 млрд на финансирование долгосрочных контрактов по поставке Украине оружия, в частности, ракет Patriot и беспилотников.

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Комментарии
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sorsw
Может не успеть сделать какое-нибудь хорошее дело перед своей кончиной...
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