В центре Астрахани на каждый уик-энд октября будут ограничивать автодвижение

Из-за праздничных мероприятий. В связи с проведением в Астрахани праздничных и выходных мероприятий на каждую неделю октября с 16:00 пятницы до 23:00 воскресенья вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта по следующим адресам: - по ул.