В центре Астрахани на каждый уик-энд октября будут ограничивать автодвижение

Из-за праздничных мероприятий. В связи с проведением в Астрахани праздничных и выходных мероприятий на каждую неделю октября с 16:00 пятницы до 23:00 воскресенья вводится временное ограничение дорожного движения автотранспорта по следующим адресам: - по ул.
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