Президент России Владимир Путин в четверг, 3 сентября, выступит на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), который проходит во Владивостоке.
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