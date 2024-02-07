Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Бумаги Ford выросли благодаря квартальной выручке, превысившей прогнозы рынка

Бумаги Ford выросли благодаря квартальной выручке, превысившей прогнозы рынка

Американский автопроизводитель Ford Motor зафиксировал чистый убыток в 4 квартале, однако выручка компании оказалась лучше средних ожиданий аналитиков, что способствовало удорожанию ее акций в ходе расширенной сессии, пишет Reuters.

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