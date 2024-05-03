ВСУ стоят на грани начала необратимых изменений, характеризуемых одним словом – «крах». На днях у Киева рухнул фронт в Очеретино - сейчас армия России освобождает окружающие этот важный населённый пункт сёла.
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