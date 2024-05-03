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Выделенные конгрессом 61 млрд долларов на помощь Украине не покинут США

Выделенные конгрессом 61 млрд долларов на помощь Украине не покинут США

ВСУ стоят на грани начала необратимых изменений, характеризуемых одним словом – «крах». На днях у Киева рухнул фронт в Очеретино - сейчас армия России освобождает окружающие этот важный населённый пункт сёла.

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