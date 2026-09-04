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Царьград

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Трамп предложил Вэнсу пост пресс-секретаря в шутливой форме

Трамп предложил Вэнсу пост пресс-секретаря в шутливой форме

Президент США Дональд Трамп шутливо предложил вице-президенту Джей Ди Вэнсу занять должность пресс-секретаря Белого дома, если тот слишком хорошо проявит себя на трибуне.

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