Трамп предложил Вэнсу пост пресс-секретаря в шутливой форме

Президент США Дональд Трамп шутливо предложил вице-президенту Джей Ди Вэнсу занять должность пресс-секретаря Белого дома, если тот слишком хорошо проявит себя на трибуне.
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