Дебют Романова в Кубке Стэнли: 1 бросок и 1 хит за 9:27 в 4-м матче с «Виннипегом»

Защитник «Монреаля» Александр Романов дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли, сыграв в четвертом матче серии второго раунда с «Виннипегом» (3:2 ОТ, 4-0).
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