77-летняя Шер встречается с молодыми, потому что ее сверстников уже нет в живых

Певица заявила, что «не намерена меняться ни для кого» Легендарная американская певица Шер, которой в этом году исполнилось 77 лет, в интервью для Vanity Fair откровенно рассказала о своих предпочтениях в любви.
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