Bloomberg: Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку

www.globallookpress.com/GTW/imageBROKER.com Индия рассчитывает заключить с Соединенными Штатами трехэтапную торговую сделку до вступления в силу ответных американских торговых пошлин в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди официальных лиц в Нью-Дели.
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