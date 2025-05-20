Bloomberg: Индия обсуждает с США многоэтапную торговую сделку

www.globallookpress.com/GTW/imageBROKER.com Индия рассчитывает заключить с Соединенными Штатами трехэтапную торговую сделку до вступления в силу ответных американских торговых пошлин в июле, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди официальных лиц в Нью-Дели.