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Царьград

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Инфаркт и операции: Аков рассказал о своём здоровье в суде

Инфаркт и операции: Аков рассказал о своём здоровье в суде

С 13 августа продолжается суд над Аковым, обвиняемым по статье 210.1 УК РФ. Подсудимый рассказал о серьёзных проблемах с сердцем, от которых он страдает в условиях СИЗО.

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