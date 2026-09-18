Инфаркт и операции: Аков рассказал о своём здоровье в суде

С 13 августа продолжается суд над Аковым, обвиняемым по статье 210.1 УК РФ. Подсудимый рассказал о серьёзных проблемах с сердцем, от которых он страдает в условиях СИЗО.
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