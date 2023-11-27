Начало Рождественского поста, его история и правила ClickioРождественский пост, известный также как Филиппов, начинается ежегодно 28 ноября, отмечая начало одного из самых значимых и строгих периодов в христианском календаре.
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