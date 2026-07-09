НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

279 подписчиков

Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ

Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ

По данным The New York Times со ссылкой на источники, новый борт президента США пока не оснащён системами защиты от ракет и другим критически важным оборудованием в том же объёме, что и старые самолёты президентского «ангара».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии