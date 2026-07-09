Трамп летал в Анкару на самолёте, не оснащённом защитой от ракет и РЭБ

По данным The New York Times со ссылкой на источники, новый борт президента США пока не оснащён системами защиты от ракет и другим критически важным оборудованием в том же объёме, что и старые самолёты президентского «ангара».
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