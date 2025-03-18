В Астрахани развернулась борьба за рынок на Маркина

Астраханские власти хотят открыть на перекрестке улиц Маркина и Яблочкова новый рынок. Однако предприниматель, который «держит» киоски, уже много лет пытается через суд закрепить за собой право торговать на этой земле.
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