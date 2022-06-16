В руководстве Украины признались в больших поерях ВСУ на Донбассе

Глава делегации Украины на переговорах с Россией по урегулированию текущего конфликта Давид Арахамия во время посещения США заявил, что на Донбассе каждый день погибают или получают ранения до одной тысячи украинских военных, передает Axios.
Глава делегации Украины на переговорах с Россией по урегулированию текущего конфликта Давид Арахамия во время посещения США заявил, что на Донбассе каждый день погибают или получают ранения до одной тысячи украинских военных, передает Axios.
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