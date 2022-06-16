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В руководстве Украины признались в больших поерях ВСУ на Донбассе

В руководстве Украины признались в больших поерях ВСУ на Донбассе

Глава делегации Украины на переговорах с Россией по урегулированию текущего конфликта Давид Арахамия во время посещения США заявил, что на Донбассе каждый день погибают или получают ранения до одной тысячи украинских военных, передает Axios.

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