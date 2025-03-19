Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Дело не в Украине,она не провалится,не исчезнет,как пытаетсяхунта Комика всех уверить.Исчезнут негодяи!Геноцид на Украин...
  • Eduard
    Главное из Квартала95 там никого нет!Геноцид на Украин...
  • Eduard
    Пока не сдохнут будут в окопах клопов кормить?Геноцид на Украин...

Ростовский суд приговорил украинца к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР

Ростовский суд приговорил украинца к 26 годам за шпионаж и диверсии в ДНР

Суд в Ростове вынес приговор гражданину Украины, признав его виновным в шпионаже и диверсиях в ДНР. Обвиняемый получил 26 лет лишения свободы за преступления против безопасности региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Главное,чтобы отсидел эти годики....
Ответить
23 час.
наверх