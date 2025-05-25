Cloud Imperium Games набирает сотрудников для текущего и будущего поколения консолейРазработчик Star Citizen, нанимает кинематографистов-аниматоров в два из пяти своих международных офисов – Франкфурт и Манчестер, при этом особое внимание уделяется кандидатам с опытом разработки игр для консолей текущего и следующего поколений.