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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Cloud Imperium Games набирает сотрудников для текущего и будущего поколения...

Cloud Imperium Games набирает сотрудников для текущего и будущего поколения консолейРазработчик Star Citizen, нанимает кинематографистов-аниматоров в два из пяти своих международных офисов – Франкфурт и Манчестер, при этом особое внимание уделяется кандидатам с опытом разработки игр для консолей текущего и следующего поколений.

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