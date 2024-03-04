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Премьер Палестины заявил, что сектору Газа нужен "план Маршалла"

Сектору Газа требуется "план Маршалла" для предотвращения гуманитарной катастрофы из-за действий израильских военных, заявил премьер-министр временного правительства Палестины Мухаммед Штайе во время встречи с сенаторами Конгресса США Кори Букером и Майклом Беннеттом.

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