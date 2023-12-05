Явлинский предлагает примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса

Большой загадки в том, как примирить россиян и украинцев нет, существует пример Франции и Германии, заявил основатель партии «Яблоко» Григорий ЯвлинскийГригорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК) Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.