Релиз первой RDR на ПК, Concord на кладбище, превью Indiana Jones, анонс шутера от авторов PUBG…

Авторы Player Unknown’s Battlegronds анонсировали новый PvP-шутер Project ARC, журналисты опубликовали превью Indiana Jones and the Great Circle, Sony похоронила Concord и распустила студию-разработчика, появилась демка Beyond The Darkness, Hollywood Animal залетит в early access в январе, на ПК стартовала первая .
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