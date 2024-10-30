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Релиз первой RDR на ПК, Concord на кладбище, превью Indiana Jones, анонс шутера от авторов PUBG…

Релиз первой RDR на ПК, Concord на кладбище, превью Indiana Jones, анонс шутера от авторов PUBG…

Авторы Player Unknown’s Battlegronds анонсировали новый PvP-шутер Project ARC, журналисты опубликовали превью Indiana Jones and the Great Circle, Sony похоронила Concord и распустила студию-разработчика, появилась демка Beyond The Darkness, Hollywood Animal залетит в early access в январе, на ПК стартовала первая .

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