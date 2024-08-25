The Economist: «Ржавый пояс» Украина не удержит, Сырского погубит Курск, хотя он сам в это не верит

Константин Ольшанский 24 августа 2024 г., 14:25 На Западе считают, что ВСУ сумеют удержать Покровск, Торецк, Мирноград Все без исключения западные военные эксперты и журналисты пишут, что решение Александра Сырского вторгнуться в Курскую область было неверным.