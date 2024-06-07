Песков: выступление Путина на ПМЭФ главным образом будет посвящено экономике РФ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главным образом будет посвящено российской экономике, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
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