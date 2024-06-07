РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Где как не на стройке можно деньги государственные воровать? В коммерческой деятельности разобрались бы быстрее! И по..."Ъ": экс-главе "А...
  • Невидимка Невидимка
    И хочется укусить, но страшно лягушатнику.Макрон заявил, чт...
  • Evgeni Velesik
    Это что такое? Режут друг друга на раз-два? Вы что всё с ума сошли? Нас и так не много на земле, русских становится с...Двое мужчин ранил...

Песков: выступление Путина на ПМЭФ главным образом будет посвящено экономике РФ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главным образом будет посвящено российской экономике, заявил пресс-секретарь российского лидера  Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх