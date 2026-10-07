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Спорт Уик-Энд

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Зенитовца Шилова удалили, но победу отнять не сумели. Дружина девятнадцатилетних стала победителем международного турнира

Зенитовца Шилова удалили, но победу отнять не сумели. Дружина девятнадцатилетних стала победителем международного турнира

Сборная России по футболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Узбекистана в заключительном матче международного турнира памяти Мираброра Усманова в Ташкенте со счетом 2:1.

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