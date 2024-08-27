Британских педагогов научат бороться с «белизной» и объективностью в школах — Telegraph

Университеты Шотландии и Англии разработали руководства для будущих учителей. Документы поощряют «антирасистскую» подготовку, которая якобы поможет сохранить культурно-этническое разнообразие преподавательского состава и сократить разрыв в успеваемости между белыми и небелыми учениками, пишет The Daily Telegraph.