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Аргументы и Факты

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Законопроект США о санкциях против РФ оказался под угрозой из-за Трампа

Законопроект США о санкциях против РФ оказался под угрозой из-за Трампа

Процесс утверждения Сенатом США законопроекта, направленного на ужесточение санкций против Россию, замедляется из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

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