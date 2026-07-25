Законопроект США о санкциях против РФ оказался под угрозой из-за Трампа

Процесс утверждения Сенатом США законопроекта, направленного на ужесточение санкций против Россию, замедляется из-за разногласий между представителями Республиканской и Демократической партий относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа, сообщает The New York Times.
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