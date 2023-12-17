Кубок Первого канала: в ожидании развязки.

На белорусско-российском хоккейном перекрестке наметилась интересная загогулина. Сегодня наша национальная хоккейная сборная в рамках Кубка Первого канала проведет матч с командой ´Россия 25´, и эту игру впору называть досрочным финалом знаменитого декабрьского турнира.