Кубок Первого канала: в ожидании развязки.

На белорусско-российском хоккейном перекрестке наметилась интересная загогулина. Сегодня наша национальная хоккейная сборная в рамках Кубка Первого канала проведет матч с командой ´Россия 25´, и эту игру впору называть досрочным финалом знаменитого декабрьского турнира.
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