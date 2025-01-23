По факту разрушающегося общежития в Вязьме возбуждено уголовное дело

«Есть вероятность обрушения». Жилые помещения в смоленском райцентре периодически заливает водой, а с потолка падают кирпичи По факту ненадлежащего содержания жилого многоквартирного дома сложной планировки на улице Кронштадтской, 35 Вязьмы Смоленской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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