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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич (35 очков), Леброн Джеймс (27) и Остин Ривз (30) принесли «Лейкерс» победу в матче против «Нового Орлеана»

Защитник Лука Дончич записал на свой счет 35 очков, реализовав 10 из 21 броска с игры, 4 из 10 из-за дуги и 11 из 11 штрафных, а также 6 подборов и 6 передач.

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