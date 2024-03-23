В Бобруйском отделе охраны отпраздновали масленицу.

В эти дни все провожают зиму и с нетерпением ждут весну с ее тёплыми и солнечными днями. Коллектив Бобруйского подразделения не остался в стороне от доброй традиции и организовал замечательное мероприятие.
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